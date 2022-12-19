RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Распределяла средства среди россиян: задержана "финансистка" оккупационной администрации Купянска

Фото: СБУ задержала финансистку бывшей оккупационной администрации Купянска (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Контрразведка Службы безопасности Украины в освобожденных районах Харьковской области разоблачила пособницу врага, которая занималась финансированием оккупационных органов РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что злоумышленницей оказалась бывшая глава одного из отделов Купянского городского совета, которая в начале полномасштабной войны поддержала россиян.

После временного захвата города женщина вступила в ряды оккупационной администрации, где она была назначена "главным специалистом отдела экономического развития".

На этой должности подозреваемая выполняла указания РФ о распространении кремлевского режима в регионе и обеспечении бесперебойного финансирования оккупационных органов РФ.

Для этого она распределяла средства среди оккупационных подразделений и готовила платежные и отчетно-финансовые документы российского образца.

После освобождения Купянская злоумышленница пыталась скрываться. В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время оглашения подозрения задержанная признала свою вину и сообщила, что совершила преступные действия под влиянием российской пропаганды.

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили пособницу врага, которая организовала сбор денег на нужды оккупационных группировок, которые воюют против ВСУ.

Кроме того, в Николаевской области коллаборант передавал автозапчасти оккупантам, кормил их и помогал обустроить казармы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХарьковВойна России против Украины