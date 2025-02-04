Распределение полномочий мэра Киева и главы КГГА может произойти до конца года: что изменится

Его цель - решить многочисленные проблемы в управлении Киевом. В частности - чрезмерную концентрацию власти у городского головы. Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться в сессионном зале до конца 2025 года.

По ее словам, к проблемам, которые должно решить окончательное принятие законопроекта №2143-3 - "О городе Киеве - столице Украины" уже много лет подряд относятся противоречия между государственной властью и местным самоуправлением, отсутствие независимого самоуправления на уровне города и районов столицы и чрезмерная концентрация власти у городского головы.

Следовательно, новое законодательство имеет целью обеспечить эффективное распределение власти, баланс полномочий, согласование интересов общества и государства, гарантии права на самоуправление. Кроме этого, важнейшими пунктами нового законодательства является ликвидация возможности узурпации власти в столице и разграничение должности городского головы и председателя КГГА, отметила Шуляк.

"В свое время вокруг этого законопроекта, принятого в первом чтении еще в 2019 году, было очень много манипуляций. Очень бы не хотелось, чтобы его перенесли в политическую плоскость. Киев по Конституции является регионом Украины. Как и другие, он должен работать по одинаковым правилам. А сегодня мы видим, что мэр выполняет как функцию лидера местного самоуправления, так и представителя госвласти. Нужно разграничить эти полномочия - мэра столицы и главы КГГА, это станет залогом отсутствия злоупотреблений со стороны руководства городом", - подчеркнула глава комитета местного самоуправления и регионального развития.

Она пояснила, что документом предлагается разделить полномочия и разграничить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Так, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

"В столице на сегодня самый большой бюджет из всех общин нашей страны. В прошлом году бюджет перевалил за отметку 100 млрд гривен. Такой бюджет может охватывать не один десяток общин. И важно, чтобы таким бюджетом грамотно распоряжались. Но на сегодня город не развивается так, как этого заслуживают киевляне, поэтому от распределения полномочий, в конце концов, выиграют прежде всего киевляне", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий также добавила, что законопроект №2143-3 вполне логично было бы рассмотреть и в контексте продолжения реформы децентрализации, которая продолжается в Украине уже 10 лет. Поэтому к нему нужно возвращаться абсолютно точно.

"Однако в первом квартале 2025 года мы к нему вряд ли вернемся, поскольку будем работать над законопроектами, которые на сегодня являются первоочередными для выполнения наших евроинтеграционных обязательств. Однако до конца 2025 года мы можем вернуться и к законопроекту о Киеве", - резюмировала Шуляк.