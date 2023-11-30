Расплата за оккупацию. Всемирная федерация бадминтона приостановила членство РФ: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

BWF отстранила Национальную федерацию бадминтона России. Причина – попытка распространить юрисдикцию на территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

В ноябре такое решение принял совет организации. Генеральное собрание организации еще должно подтвердить такой шаг в 2024 году. Олимпийский комитет РФ ранее принял в свой состав четыре олимпийских псевдоячейки из оккупированных регионов Украины. В ответ МОК отстранил российское отделение за нарушение Олимпийской хартии.

Отстранение России от Всемирной федерации бадминтона носит формальный характер. Тамошние спортсмены продолжат соревноваться под эгидой BWF. Российские бадминтонисты вернулись к соревнованиям в августе в статусе нейтральных и даже могут поехать на Олимпийские игры.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Скорее всего, Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато высокой остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

До недавнего времени ориентиром для принятия решения в отношении белорусских и российских атлетов называли сентябрь-октябрь. Однако Бах заявил, что МОК не определял для себя конкретных сроков для вердикта по этому вопросу. Глава олимпийского движения постоянно пытается продвигать тезис о спорте вне политики.

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представителей РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов из таких турниров. Теперь украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.