В разгар отопительного сезона поднимать вопрос отставки министра - безответственно, - нардеп

"Сегодня, в разгар отопительного сезона, когда огромные проблемы и внутренние, и внешние в энергетической сфере, вы посмотрите, как трудно у нас с транзитом газом эта ситуация разруливается, с потенциальным транзитом нефти и так далее, и в этой ситуации ставить вопрос об отставке министра - это абсолютно безответственно", - сказал он.

Кучеренко пояснил, что инициатор увольнения министра, народный депутат Инна Совсун, должна отозвать постановление об увольнении Галущенко.

Ранее экономический эксперт и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко заявлял, что замена руководства Минэнерго создаст риски для энергетической стабильности Украины.