О развале СССР сожалеют только 12% украинцев

В Западном макрорегионе наибольшая доля положительно оценивающих распад СССР (92%), в Центре и на Востоке страны - 71% и 65% соответственно, меньше всего - на Юге (48%).

Как отмечают в социологи, еще в 2020 году "тосковали" по СССР около 32%, а положительно оценивали распад этого исторического образования 49%. В Южном и Восточном регионах отрицательная оценка распада СССР преобладала.

Около 73% украинцев одобряют государственное решение об осуждении СССР как коммунистического тоталитарного режима, проводившего политику государственного террора. Такое мнение доминирует во всех регионах, не согласных с этим, не более 14% (около 14% на Юге и 12% на Востоке Украины).

Еще в 2020 году не было такого единодушия по поводу этой меры государственной политики национальной памяти. В апреле 2020 года около трети граждан одобряли это решение, еще треть - не одобряла, другая треть - была безразлична к этому или не имела сложившегося отношения.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.