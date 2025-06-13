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Разморозка отношений или ротация кадров? США отзывают посолку из России

Фото иллюстративное: посольство США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Посол США в России Линн Трейси завершает свою миссию и покидает пост. Некоторые аналитики считают, что это может свидетельствовать о новом этапе в диалоге США и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в России, опубликованном в четверг, 12 июня.

Итак, посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Линн Трейси покидает свою должность на дипломатической службе в Москве.

Более двух лет она выполняла дипломатическую миссию в России. Это был период крайней напряженности между Вашингтоном и Москвой, вызванной, в частности, полномасштабной войной России против Украины.

Причины официально не называют

Госдепартамент США пока не сделал официального заявления о причинах отставки Трейси. В то же время в медиа предполагают, что ее отзыв может быть сигналом к пересмотру дипломатической стратегии в отношении РФ.

Сложная дипломатическая миссия

На посту посла Трейси неоднократно публично призывала Россию прекратить агрессию и освободить незаконно удерживаемых граждан США, в частности журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Она также занималась вопросами поддержки американских граждан в РФ и реагировала на многочисленные угрозы безопасности дипломатов.

Во время каденции Трейси американо-российские отношения оставались крайне сложными. Москва обвиняла США в "гибридной войне", а Вашингтон - Кремль в преступлениях против Украины. Посольство США в Москве продолжало работать в ограниченном составе, испытывая постоянное давление со стороны российских властей.

Возможный знак изменений в двусторонних отношениях

Аналитики не исключают, что отставка Трейси может символизировать новую фазу в отношениях между США и Россией - возможно, менее жесткую или, наоборот, еще более решительную. Учитывая затяжной конфликт и многочисленные дипломатические ограничения, дальнейшая политика Вашингтона в регионе будет пристально отслеживаться мировым сообществом.

Кто ее заменит - пока неизвестно

В Госдепе не уточнили, кто станет преемником Трейси.

Ожидается, что Вашингтон объявит нового кандидата на должность посла в ближайшее время. До того времени обязанности главы дипмиссии, вероятно, будет исполнять временный поверенный в делах США в Москве.

 

Напомним, рейтинг президента США Дональда Трампа в Украине упал до 16%, и лишь 32% считают США надежным союзником.

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