Разморозка отношений или ротация кадров? США отзывают посолку из России

Итак, посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Линн Трейси покидает свою должность на дипломатической службе в Москве.

Более двух лет она выполняла дипломатическую миссию в России. Это был период крайней напряженности между Вашингтоном и Москвой, вызванной, в частности, полномасштабной войной России против Украины.

Причины официально не называют

Госдепартамент США пока не сделал официального заявления о причинах отставки Трейси. В то же время в медиа предполагают, что ее отзыв может быть сигналом к пересмотру дипломатической стратегии в отношении РФ.

Сложная дипломатическая миссия

На посту посла Трейси неоднократно публично призывала Россию прекратить агрессию и освободить незаконно удерживаемых граждан США, в частности журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Она также занималась вопросами поддержки американских граждан в РФ и реагировала на многочисленные угрозы безопасности дипломатов.

Во время каденции Трейси американо-российские отношения оставались крайне сложными. Москва обвиняла США в "гибридной войне", а Вашингтон - Кремль в преступлениях против Украины. Посольство США в Москве продолжало работать в ограниченном составе, испытывая постоянное давление со стороны российских властей.

Возможный знак изменений в двусторонних отношениях

Аналитики не исключают, что отставка Трейси может символизировать новую фазу в отношениях между США и Россией - возможно, менее жесткую или, наоборот, еще более решительную. Учитывая затяжной конфликт и многочисленные дипломатические ограничения, дальнейшая политика Вашингтона в регионе будет пристально отслеживаться мировым сообществом.

Кто ее заменит - пока неизвестно

В Госдепе не уточнили, кто станет преемником Трейси.

Ожидается, что Вашингтон объявит нового кандидата на должность посла в ближайшее время. До того времени обязанности главы дипмиссии, вероятно, будет исполнять временный поверенный в делах США в Москве.