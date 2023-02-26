Поместится население города. В Сальвадоре открыли "мега-тюрьму" для гангстеров
В Сальвадоре открылся "Центр борьбы с терроризмом" – тюрьма для гангстеров, рассчитанная на 40 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.
Представители местной полиции назвали новое исправительное заведение "мега-тюрьмой" из-за большого числа мест для заключенных.
С марта 2022 года в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения из-за вспышки насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками. В рамках спецопераций в Сальвадоре были задержаны десятки тысяч подозреваемых.
Тюрьма построена в изолированном месте муниципалитета Теколука. Он находится в 74 километрах от столицы страны — города Сан-Сальвадор. Это крупнейшая тюрьма в Латинской Америке. Она оснащена новейшими технологиями для предотвращения побегов.
"Мега-тюрьма" состоит из восьми корпусов. В каждом корпусе — по 32 больших камеры, в которых содержится более сотни заключенных.
По данным организации World Prison Brief, Сальвадор является страной с самым большим количеством заключенных по отношению к общей численности населения. По ее оценкам, в стране насчитывается около 65 тысяч заключенных, а население Сальвадора составляет чуть более 6,3 млн человек.
Ранее мы писали, что МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткойна как от платежного средства. Фонд подчеркивает, что этот статус является серьезным препятствием для страны в получении нового кредита от МВФ.
Напомним, в сентябре 2021 года Сальвадор сделал биткойн законным платежным средством наряду с долларом США. На сегодня он является единственной страной с таким статусом биткойна.
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