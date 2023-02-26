Поместится население города. В Сальвадоре открыли "мега-тюрьму" для гангстеров

В Сальвадоре открылся "Центр борьбы с терроризмом" – тюрьма для гангстеров, рассчитанная на 40 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo .

Представители местной полиции назвали новое исправительное заведение "мега-тюрьмой" из-за большого числа мест для заключенных.

С марта 2022 года в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения из-за вспышки насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками. В рамках спецопераций в Сальвадоре были задержаны десятки тысяч подозреваемых.

Тюрьма построена в изолированном месте муниципалитета Теколука. Он находится в 74 километрах от столицы страны — города Сан-Сальвадор. Это крупнейшая тюрьма в Латинской Америке. Она оснащена новейшими технологиями для предотвращения побегов.

"Мега-тюрьма" состоит из восьми корпусов. В каждом корпусе — по 32 больших камеры, в которых содержится более сотни заключенных.

По данным организации World Prison Brief, Сальвадор является страной с самым большим количеством заключенных по отношению к общей численности населения. По ее оценкам, в стране насчитывается около 65 тысяч заключенных, а население Сальвадора составляет чуть более 6,3 млн человек.