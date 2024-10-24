Без разграничения полномочий восстановление невозможно: украинцы высказались, что должны делать все уровни власти

Представители центрального уровня власти должны, прежде всего, обеспечивать законодательную базу, распределять бюджет, осуществлять общую координацию. Регионалого – распределять ресурсы, заниматься мониторингом и отчетностью. Местного – заниматься реализацией проектов, сотрудничеством с международными донорами, инвесторами, местным бизнесом.

Такое мнение высказали участники публичных консультаций, которые в рамках проекта "Парламент и граждане: открытый диалог в период войны», реализуемый общественной организацией "Институт Республика" в рамках Программы USAID "СОВЕТ: следующее поколение", прошли летом для обсуждения и доработки законопроекта “ Об основных принципах восстановления”,

По ее словам, в публичных консультациях приняли участие более 1 тысячи украинцев - граждане, народные депутаты, представители органов местного самоуправления, министерств, международных организаций, ОО, бизнеса, профессиональных сообществ, работающих с темой восстановления и градостроительства, эксперты по экономике и инвестициям , СМИ, представители ветеранских сообществ, маломобильных групп и других активных граждан

Они считают, что качественные и прозрачные восстановление и восстановление возможны в том числе при четком распределении полномочий между представителями власти на местном, региональном и центральном уровнях, поскольку на каждом из них полномочия разные. Без учета этого обеспечить эффективное восстановление невозможно.

По мнению участников, к полномочиям на центральном уровне следует отнести:

Законодательную деятельность: разработка и внедрение национальных стандартов в законодательство; стратегическое планирование; разработка системы планировочных документов для восстановления и развития общин и территорий;

Обеспечение соответствия проектов восстановления национальным стратегиям и планам развития;

Экономическую политику: формирование общегосударственной экономической политики, бюджетирование и налогообложение;

Финансовую политику: распределение государственного бюджета на проекты обновления; привлечение международных инвестиций и грантов;

Мониторинг и оценку: обеспечение прозрачности и подотчетности использование средств; мониторинг реализации проектов и оценка их влияния на национальное развитие;

Поддержку и координацию деятельности между разными регионами; предоставление технической и методической поддержки региональным и местным органам власти;

Нацбезопасность: управление вооруженными силами, полицией и другими службами безопасности;

Внешнюю политику: отношения с другими государствами, международные договоры и соглашения;

Привлечение общественности.

"Также прозвучало мнение, что Украина – это страна общин. Поэтому необходимо возвращаться к курсу на децентрализацию. В соответствии с этим должен быть и перечень полномочий региональных и местных властей", - пояснила Шуляк.

К полномочиям на региональном уровне относятся:

Планирование и координация: разработка региональных стратегий и планов развития в соответствии с национальными приоритетами; координация проектов между разными территориальными общинами;

Финансирование и распределение ресурсов: распределение региональных бюджетов на проекты обновления; привлечение региональных инвесторов и доноров;

Контроль и мониторинг: - мониторинг реализации проектов на региональном уровне;

Обеспечение подотчетности и прозрачности использования ресурсов;

Поддержка местных инициатив: предоставление методической и технической помощи местным общинам;

Создание условий развития местного самоуправления и привлечения общественности к процессу восстановления.

Полномочия власти на местном уровне включают в себя:

Локальное планирование: разработка и внедрение местных планов развития;

Учет потребностей и интересов местного общества при разработке проектов;

Реализация проектов: непосредственное внедрение проектов обновления;

Обеспечение привлечения местных жителей в процесс восстановления;

Привлечение инвестиций и донорских средств;

восстановление критической инфраструктуры (восстановление инженерных сетей, разминирование территорий и т.п.);

Контроль и отчетность: обеспечение подотчетности перед местными жителями и высшими уровнями власти; мониторинг выполнения проектов и их влияния на местное общество;

Привлечение общественности: активное участие общественности в планировании и реализации проектов: поддержка общественных инициатив, сотрудничество с местным бизнесом.

"Как видим, участники считают, что полномочия на разных уровнях должны отличаться. Центральный должен, прежде всего, обеспечивать законодательную базу, распределять бюджет, осуществлять общую координацию. Региональный - распределять ресурсы, заниматься мониторингом и отчетностью. Местный - реализацией проектов, сотрудничеством с международными донорами, инвесторами , местным бизнесом", - отметила Елена Шуляк.

Она также добавила, что есть такие функции, которые, по мнению представителей власти и экспертов, все равно важны для всех. Это, в частности, планирование, контроль и координация. Также обязательно активное привлечение общественности на всех уровнях

Отвечая на вопрос, как должно выглядеть распределение полномочий между центральным, региональным и местным уровнем, власти и эксперты говорили о взаимодействии между всеми звеньями, четко определены роли, а в основе взаимодействия должна лежать координация и контроль, добавила парламентария.

Шуляк также подчеркнула, что распределение полномочий важно не только для восстановления, но и в контексте дальнейшей децентрализации власти, процессы которой Украина запустила еще 10 лет назад.

В частности, в этом направлении Украине необходимо создать соответствующее законодательство по распределению полномочий между центральными органами власти и ОМС в связи с изменением административно-территориального устройства. Это один из индикаторов выполнения программы Ukraine Facility, по которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро к 2027 году.

"По условиям Ukraine Facility, мы должны принять этот законопроект не позднее 1 квартала 2026 года, то есть у нас есть не больше года на это. Но законопроект все еще не создан - парламент должен наработать вместе с правительством", - резюмировала Елена Шуляк.