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"Раскручивала" медийный образ Сальдо: владелица херсонского телеканала получила подозрение

Фото: Татьяна Каменская (скриншот)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс", которая "раскручивала" медийный образ гауляйтера Владимира Сальдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отметим, что СБУ не приводит имя фигурантки, однако, судя по фотографии и информации, речь идет о владелице телерадиокомпании "ВТВ плюс" Татьяне Каменской.

СБУ сообщает, что после захвата Херсона чиновница добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной "администрацией" РФ. По данным следствия, она предоставила россиянам ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров.

Колаборантка лично брала интервью у предателя Сальдо, которого публично позиционировала как "легитимного" главу области. Так, РФ использовала медиаресурс для навязывания жителям нарративов Кремля и распространения оккупационного режима в регионе.

Отмечается, что незадолго до деоккупации Херсона Каменская сбежала из города и скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленницы к ответственности. Коллаборантку ждет наказание - 12 лет заключения.

Напомним, недавно СБУ ликвидировала сеть подпольных казино, которая во время оккупации Херсона финансировала Сальдо.

Ранее правоохранители объявили подозрение "подчиненным" Сальдо, одним из которых оказался депутат ОПЗЖ.

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Служба безопасности УкраиныХерсонская областьВладимир Сальдо