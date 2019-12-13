Про розкриття справи Шеремета та першу зустріч Зеленського з Путіним

Хто вони, вбивці Павла Шеремета?
Коли буде поставлено крапку у гучній справі? Хто під підозрою?
Перше танго в Парижі
Як пройшла зустріч Зеленського з Путіним? Що змінив Саміт для України?
Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України
Давід Сакварелідзе, Заступник Генпрокурора (2015 - 2016)
Антон Геращенко, Заступник Міністра внутрішніх справ України
Севгіль Мусаєва, Головний редактор “Української Правди”
Юрій Бойко, Співголова фракції “Опозиційна платформа - За життя”
Ірина Геращенко, Співголова фракції “Європейської Солідарності”
Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання “Цензор.нет”
Дмитро Гордон, Засновник інтернет-видання “Гордон”
Олександр Мартиненко, Генеральний директор “Інтерфакс-Україна”
Олексій Резніков, Представник України в Тристоронній контактній групі
Вони говорять, а вирішує народ.