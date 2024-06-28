RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Раскритикованная сборная в лидерах. Суперкомпьютер обновил список фаворитов Евро-2024

Фото: Фил Фоден и Гарет Саутгейт могут быть удовлетворены искусственным интеллектом (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Англии вернула статус главного фаворита чемпионата Европы 2024 года перед стартом 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Analyst.

"Три льва" начнут плей-офф Евро-2024 с самыми высокими шансами на итоговый успех. Подопечные Гарета Саутгейта выиграют первый в истории команды европейский чемпионат с вероятностью 20%.

У англичан будет три основных конкурента. Сборная Испании уступает Англии почти по трем пунктам (17,2%). Недалеко расположились немецкая сборная (15,8%) и Франция (13,4%). Замкнула топ-5 сборная Португалии, шансы которой выиграть Евро-2024 составили 8,3%.

Сборная Англии среди фаворитов на каждой стадии плей-офф. К примеру, выход "Трех львов" в четвертьфинал фактически гарантирован (81,6%). Невероятно высокие шансы увидеть подопечных Саутгейта в полуфинале (55,7%) и финале (38,1%)

На групповом этапе Евро-2024 Англия выиграла группу C, набрав 5 очков. "Три льва" минимально победили сербов и расписали две ничьи – против сборных Дании и Словении. На родине пресса и болельщики подвергли команду критике за невыразительную игру и чрезмерный прагматизм.

 

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЕвро 2024ПортугалияСборная ИспанииСборная ГерманииСборная АнглииСборная Италии