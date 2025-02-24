Раскол по Атлантике. Почему с приходом Трампа испортились отношения США и Европы

СОДЕРЖАНИЕ:

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России заявил, что Европы не будет за столом переговоров по завершению войны. Это заявление вызвало возмущение, шок, и даже переполох во многих европейских столицах. Вместе с тем, это лишь иллюстрация новой политики США в отношении Европы. Проблемы по обе стороны Атлантики охватывают многие сферы.

Какие у Трампа претензии к Европе

Еще в ходе предвыборной кампании Трамп озвучивал два глобальных замечания к Европе. Первое – о необходимости выровнять торговый баланс. Европа больше экспортирует в США, чем США в Европу.

По данным Евростата, в 2023 году ЕС имел положительное сальдо торговли товарами с США на сумму 157 миллиардов евро. Из-за этого у США якобы проблемы с экономикой. В качестве выхода из ситуации Трамп предлагает универсальный инструмент – тарифы на импорт в США. Не только в отношении Европы, но и в отношении других стран. Это в перспективе должно сделать выгоднее производить товары в США вместо того, чтобы их завозить.

Второе замечание Трампа касается требования к европейским членам НАТО больше тратить на оборону. Во время первого президентского срока он заявлял о 2% от ВВП на оборону. Сейчас речь идет о целых 5%. Производное от этого требование появилось недавно – Трамп заявил, что Европа должна брать на себя большую часть поддержки Украины, и финансовую, и по поставкам оружия.

В конце концов, команда Трампа начала наступление на европейскую политическую систему. Миллиардер Илон Маск, который входит в ближайшее окружение президента США, развернул кампанию поддержки европейских ультраправых партий и политиков. Речь идет о партиях "Альтернатива для Германии", "Реформировать Соединенное королевство" в Великобритании и ультраправом кандидате в президенты Румынии Келине Джорджеску.

Мотивы такой поддержки объяснил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции. Он заявил, что основная угроза сейчас в мире – не от Китая или России, а внутри самой Европы, из-за отхода от традиционных ценностей. Политик обвинил европейские страны в якобы подавлении свободы слова. В качестве примеров он привел отмененные президентские выборы в Румынии или ограничения на протесты против абортов. По словам Венса, еще одна проблема Европы – цензурирование соцсетей и попустительство "массовой неконтролируемой миграции".

Торговая война разворачивается постепенно

Хотя Трамп угрожал ввести тарифы на весь импорт из Евросоюза, а также Канады и Мексики, пока до них не дошло, заработали только 10% тарифы в отношении Китая. Относительно Мексики и Канады тарифы были скорее средством давления в переговорах по другим вопросам. Зато президент США выбрал точечный подход – тарифы по отдельным категориям товаров.

10 февраля Трамп подписал указы о повышении тарифов на весь импорт стали и алюминия до 25%, без исключений и изъятий. Они начнут действовать уже с 12 марта. Кроме того, 18 февраля президент США заявил, что намерен ввести тарифы на автомобили "около 25%", полупроводники и фармацевтические препараты.

Это плохие новости для европейских экономик. К примеру, экспорт стали из ЕС в Штаты в среднем составлял около 3 миллиардов евро в год в течение последних десяти лет. Наибольшее влияние тарифы окажут на европейских поставщиков стали: Германию, Италию и Испанию. Продукция из этих стран станет дороже и, как следствие, будет продаваться меньше. Это также касается других тарифов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 февраля пообещала "твердые и пропорциональные контрмеры" в ответ на тарифы Трампа, однако не сообщила подробностей. По данным Reuters, Евросоюз может восстановить тарифы, введенные в 2018 году и приостановленные во времена предшественника Трампа – Джо Байдена. Речь идет об ограничении на американский бурбон, мотоциклы и апельсиновый сок. Также обсуждается ограничение доступа американских компаний к европейскому рынку – через дополнительные проверки, регуляторные барьеры и тому подобное.

Европа пытается договориться

Пока реакция европейских стран на политическое наступление Трампа является спорадической и несистемной. В ответ на заявления американских эмиссаров в Мюнхене, президент Франции Эмманюэль Макрон собрал два экстренных саммита европейских лидеров – 17 и 19 февраля.

В ходе первого Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивали на увеличении оборонных расходов и даже говорили о возможности отправки войск в Украину. Однако единства по этим вопросам нет. Прежде всего из-за Германии.

В воскресенье там состоялись парламентские выборы. Теперь страну ждут коалиционные переговоры, смена власти, поэтому ей сейчас вообще не до США. Также несколько деструктивную роль сыграла премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая имеет хорошие отношения с новым президентом США. Впоследствии Мелони назвала встречу в Париже "антитрамповской".

Как и раньше, европейские политики пытаются наладить отношения с Трампом отдельно. На выходных в Вашингтоне состоялась конференция консервативных политиков "CPAC". На ней выступал сам Трамп, члены его команды, уже упомянутая Джорджия Мелони, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Польши Анджей Дуда, лидер британской партии "Reform UK" Найджел Фарадж, глава партии "Национальное объединение" из Франции Жордан Барделла. Вероятно, именно на них команда Трампа и будет делать ставку в контактах с Европой.

Также на этой неделе ожидается визит в США Макрона – 24 февраля и Стармера – 27 февраля. Замглавы МИД Франции Бенджамин Хаддад заявил, что Макрон приедет к Трампу, "чтобы выступить от имени европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них". Однако, учтет ли Трамп эти слова – будет зависеть от дальнейших действий Европы.

В целом же, подход США в отношении Европы противоречив. Судя по заявлениям команды Трампа, с одной стороны, им не нужна сильная Европа как субъект международной политики. В значительной степени США выгодно ее превращение в слабый рынок сбыта для американской продукции. С другой стороны, стремление переложить на Европу поддержку Украины не позволяет ее ослаблять слишком сильно. Чем раньше европейские лидеры это осознают, тем больше у них будет шансов поладить с Трампом.