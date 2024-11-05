Роскошный разворот скандалиста вокруг оси не спас "Мемфис": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Лидер "Гриззлис" очаровал мастерством во второй четверти противостояния с "Бруклином". Он оформил проход в зону трех секунд и реализовал лэй-ап с оборотом в 360 градусов.

Стараний Моранта, однако, не хватило для всеобщего успеха. "Мемфис" потерпел досадное поражение на выезде (104:106). "Нетс" поднялись на 5-е место в Восточной конференции НБА, а "Гриззлис" замыкают десятку на Западе.

Самым результативным на паркете стал центровой "Мемфиса" Зак Иди. Он оформил дабл-дабл – 25 очков, 12 подборов. Морант добавил в копилку "Гриззлис" еще 25 пунктов. Также плеймейкер оформил 5 подборов и отдал 9 передач.

Кто такой Джа Морант

Уроженец Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Мюррей Стэйт Рейсерс". На драфте НБА-2019 выбран "Мемфисом" под вторым номером.

Под эгидой ассоциации начал шестой сезон. В дебютный год получил приз Новичку сезона, а в 2022-м – награду Самому прогрессирующому игроку. Дважды выступал в плей-офф, двукратный участник Матча всех звезд (2022, 2023).

Весной прошлого года вышел в прямой эфир в соцсетях и во время посещения ночного клуба позировал с оружием. Был оштрафован и дисквалифицирован, лечился в клинике от стресса. Полгода спустя второй раз попал в подобный скандал и получил 25-матчевый бан.