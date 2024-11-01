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Для роскошных вечеринок: Infiniti QX80 получил эксклюзивную версию с необычным багажником

Пятница 01 ноября 2024 15:19
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Для роскошных вечеринок: Infiniti QX80 получил эксклюзивную версию с необычным багажником Фото: Infiniti QX80 получил эксклюзивную версию с необычным багажником (usa.infinitinews.com)
Автор: Константин Широкун

Infiniti показала внедорожник QX80 с необычным багажником. Для выставки тюнинга SEMA люксовый бренд Nissan приготовил особую версию нового QX80 под названием Autograph Lounge.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Infiniti.

Концепт получил роскошное оборудование и аксессуары для отдыха, встроенные в багажник. В багажнике Autograph Lounge разметили телевизор и дополнительные динамики премиальной аудиосистемы Klipsch. Вся конструкция обтянута бордовой натуральной кожей с ромбовидной лентой.

Для роскошных вечеринок: Infiniti QX80 получил эксклюзивную версию с необычным багажником

Ниже находятся два выдвижных ящика. В них размещены отсеки для бутылок с водой и вином, а также для посуды – бокалов, тарелок, столовых приборов и штопоров.

Кроме того, внедорожник покрасили в серый матовый и оснастили 24-дюймовыми колесными дисками особого дизайна с красными акцентами. Также концепт-кар получил пневматическую подвеску с увеличенным по умолчанию клиренсом.

Для роскошных вечеринок: Infiniti QX80 получил эксклюзивную версию с необычным багажником

Под капотом QX80 работает 3,5-литровая турбированная "шестерка", выдающая 456 л.с. и 699 Нм. Отмечается, что мощность нового двигателя V6 на 51 силу больше, чем у V8 на 5,6 литра, ранее устанавливавшегося на эту модель прошлого поколения.

В США цены на Infiniti QX80 стартуют с 82450 долларов. Топ-вариант Autograph, лежащий в основе концепта, стоит 110595 долларов.

Для роскошных вечеринок: Infiniti QX80 получил эксклюзивную версию с необычным багажником

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