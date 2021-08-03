RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У світі народиться майже на 5 млн дівчаток менше найближчим десятиліттям: названа причина

Автор: Марія Кучерявець

У найближчі 10 років у світі буде народжуватися на 4,7 млн дівчаток менше. Це пов’язано з уподобаннями щодо потомства чоловічої статі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За дослідженнями вчених, прогнозоване скорочення числа народжених дівчаток призведе до надлишку молодих чоловіків приблизно в однієї третини світового населення до 2030 року, що може призвести до посилення антигромадської поведінки і насильства.

Аби визначити, як вплине вибір статі на суспільство, міжнародна група дослідників проаналізувала дані про більш ніж 3 млрд народжень за останні 50 років.

Зосередившись на 12 країнах, де співвідношення чоловіків і жінок збільшилася з 1970 року, і ще в 17 країнах, де це співвідношення могло збільшитися через соціальні або культурних тенденцій, вони змоделювали два сценарії.

Відтак, за першим сценарієм до 2030 року в країнах буде менш як 4,7 млн народжених дівчаток.

А відповідно до другого сценарію, до 2100 року в усьому світі це число зросте до більш ніж 22 млн.

Дослідники додають, що число абортів за статевою ознакою зростає протягом останніх 40 років в країнах Південно-Східної Європи, а також в Південній і Східній Азії.

Читайте РБК-Україна в Google News
рождаемость