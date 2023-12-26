RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт: в Киеве проводят учения по безопасности

Фото: в Киеве проводят учения по безопасности (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В разных районах Киева с 25 по 28 декабря правоохранители будут проводить учения по безопасности. В частности, разворачивают временные блокпосты, а также проверяют транспорт и документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

"В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей - это сверхважная задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы с 25 по 28 декабря

Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпостов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Обучение имеет задачу - усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности в случае обострения ситуации и определенные меры по защите гражданского населения.

"Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным - это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей защиты! Такие тренировки нужно проводить системно, а за результатами штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи - защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз", - добавил Попко.

 

Фото: в Киеве проводят учения по безопасности (t.me/VA_Kyiv/3942)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украины