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"Разгоняли" кремлевскую пропаганду среди прихожан. СБУ разоблачила настоятелей УПЦ МП

Фото: СБУ разоблачила настоятелей УПЦ МП (ssu.gov.ua )
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ разоблачила двух настоятелей храмов УПЦ МП в Житомирской и Винницкой областях. Они распространяли антиукраинскую пропаганду и антисемитские высказывания среди прихожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила двух клириков УПЦ (МП), которые осуществляли антиукраинскую деятельность, восхваляя президента России Владимира Путина и распространяя антисемитские высказывания.

Подозреваемые возглавляют храмы в Житомирской и Винницкой областях и активно пропагандировали враждебные взгляды среди прихожан и через свои аккаунты в соцсетях.

По материалам дела, один из клириков Житомирщины публично выражал поддержку политике Кремля, унижая честь и достоинство еврейского народа. Другой фигурант, иеромонах из Винницкой области, активно агитировал к захвату Киева и других регионов Украины, комментируя прокремлевские сообщения в мессенджерах.

Поддерживали агрессию России

Служба безопасности инициировала экспертизу, которая подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание ситуации в Украине в пользу России.

 
Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков у клириков были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Обоим фигурантам предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан и оправдание агрессии России против Украины. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, и правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ МП, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, он передавал агрессору информацию о Силах обороны Украины в регионе.

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