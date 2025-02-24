"Разгоняли" кремлевскую пропаганду среди прихожан. СБУ разоблачила настоятелей УПЦ МП

Служба безопасности Украины разоблачила двух клириков УПЦ (МП), которые осуществляли антиукраинскую деятельность, восхваляя президента России Владимира Путина и распространяя антисемитские высказывания.

Подозреваемые возглавляют храмы в Житомирской и Винницкой областях и активно пропагандировали враждебные взгляды среди прихожан и через свои аккаунты в соцсетях.

По материалам дела, один из клириков Житомирщины публично выражал поддержку политике Кремля, унижая честь и достоинство еврейского народа. Другой фигурант, иеромонах из Винницкой области, активно агитировал к захвату Киева и других регионов Украины, комментируя прокремлевские сообщения в мессенджерах.

Поддерживали агрессию России

Служба безопасности инициировала экспертизу, которая подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание ситуации в Украине в пользу России.

Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков у клириков были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Обоим фигурантам предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан и оправдание агрессии России против Украины. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, и правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.