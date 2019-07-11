Rozetka запустила доставку через поштового оператора Justin

Відомий інтернет-супермаркет почав доставляти товари через нового поштового партнера.

Клієнти Rozetka зможуть отримати свої товари у поштових відділеннях в “Сільпо”, “Novus”, “Фора”, “Fozzy” та інших великих мережах супермаркетів. Головна перевага Justin – локації, клієнти йтимуть за продуктами та по дорозі зможуть забрати відправлення. Вже працює більше 500 відділень Justin у містах та районних центрах.

Два тижні Justin доставляв товари з Rozetka в тестовому режимі. Зараз сервіс працює на повну для всіх клієнтів та на всі групи товарів.

Генеральний директор Justin Юрій Авдиш прокоментував старт роботи: “Я щасливий, що ми оголошуємо про старт роботи з Rozetka. Впевнений, що від нашої синергії виграють усі, в першу чергу клієнти – мільйони українців, життя яких ми зробимо зручнішим”.

“Сьогодні ROZETKA пропонує споживачам понад 3,5 мільйона товарів. Швидкість і зручність з якою українці можуть отримати ці товари - наш пріоритет. Ми раді, що відтепер забрати свої покупки з ROZETKA можна буде прямо в супермаркетах та ТРЦ, де розміщуються відділення Justin. Завдяки цьому ми стаємо на крок ближче до нашої великої цілі - забезпечувати покупцям щоразу що треба” – повідомили у прес-службі Rozetka.

Відзначимо, що Justin входить до Fozzy Group та оголосив про офіційний старт в жовтні минулого року.

Довідка

«JUSTIN» (ТОВ «Джаст Ін») — українська компанія, заснована у 2017 році, оператор на ринку експрес-доставки, входить до однієї з найбільшої української торгово-промислової групи (ТПГ) Fozzy Group, яка керує торговельною мережею та такими брендами, як Сільпо, Фора, Fozzy, RIngoo, Trash!. Відділення Justin також знаходяться в мережах: Novus, Фуршет та інших супермаркетах та ТРЦ.

Відділення «JUSTIN» називаються поштомаркетами — це маркетплейс, супермаркет послуг, в якому доступні як традиційні поштові послуги, так і фінансові — видача карток, оформлення страховок, кредитування тощо.