Механика акции проста: номер каждого заказа становится своеобразным лотерейным билетом. Для участия не нужно отдельно регистрироваться или выполнять дополнительные условия — достаточно оформить заказ в период Черной пятницы. В розыгрыше примут участие последние шесть цифр номера заказа.

10 декабря в 19:00 в прямом эфире на официальных страницах социальных сетей Rozetka ведущий вытащит шесть шаров с цифрами от 0 до 9 и сформирует выигрышную комбинацию. Покупатели, в номерах заказов которых совпадает одна или несколько последних цифр с выигрышной комбинацией подряд, получат призы в соответствии с количеством совпадений.

Призовой фонд "Розеткоразвлечения"

6 совпадений — 100 000 грн бонусами;

— 5 совпадений — 10 000 грн бонусами;

— 4 совпадения — 2 000 грн бонусами;

— 3 совпадения — 250 грн бонусами;

— 2 совпадения — 25 грн бонусами;

— 1 совпадение — 1 грн бонусами.

Участники, у которых будет от 3 до 6 совпадений, дополнительно получат промокод на скидку на товары Henkel, а за 4-6 совпадений — еще и подписку Smart на 6 месяцев.

Бонусы можно будет использовать для следующих покупок на Rozetka: одна бонусная гривна равна одной гривне скидки. Срок действия бонусов — 90 дней с момента начисления.

Дополнительные подарки приготовил партнер акции Henkel. Победители, которые будут иметь три совпадения, вместе с бонусами получат промокоды на скидку на товары брендов Persil, Losk, Perwoll, Silan, Somat, Bref, Schwarzkopf, Schauma, Syoss, Taft и других брендов Henkel, представленных на платформе Rozetka (от продавца Rozetka).

Чем больше совпадений — тем больше скидка. Промокод будет отправлен на электронную почту победителя, он будет действовать 30 дней.

Чтобы заказ принял участие в розыгрыше, его нужно не только оформить в период с 23 по 29 ноября включительно, но и полностью оплатить и получить до 08:00 10 декабря 2026 года. Отмененные и возвращенные заказы не учитываются. Каждый заказ принимает участие отдельно, поэтому покупатель может получить больше шансов на выигрыш, оформляя несколько заказов.

Результаты розыгрыша и выигрышную комбинацию будут опубликованы на странице акции после прямого эфира 10 декабря. Бонусы и подписку Smart начислят автоматически на аккаунты победителей в течение пяти дней после эфира. Участникам, которые выиграют главные призы по пяти или шести совпадениям, организатор дополнительно напишет для уточнения необходимых данных.