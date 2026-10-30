Розенштейн назвал новое руководство ФИДЕ "позором" и отрицает связи с Россией

Одна из самых грязных кампаний в истории ФИДЕ

Выборы президента ФИДЕ прошли 26 сентября в Самарканде. Во втором туре Тимур Турлов победил Вадима Розенштейна со счетом 110 на 85. Немецкий предприниматель назвал эту избирательную кампанию одной из самых грязных в истории Международной шахматной федерации.

"Весь период выборов меня шантажировали и угрожали введением украинских санкций, требуя снять кандидатуру. Я не политик. Я бизнесмен и человек, безоговорочно отданный шахматам. Во всем этом процессе меня интересует только одно - популяризация шахмат!" – говорит Розенштейн.

Кампания против Розенштейна в медиа

По словам Розенштейна, летом и осенью ряд украинских медиа опубликовал серию материалов одного автора о нем, при этом позицию предпринимателя относительно озвученных упреков до выхода статей никто не спрашивал.

Он также добавляет, что вскоре те же утверждения с аналогичными цифрами появились в платных публикациях англоязычных изданий. Обвинения в обходе санкций и поставке продукции военного назначения Розенштейн отвергает полностью.

"Ни в одной из публикаций не названо ни одного конкретного соглашения, товара или позиции санкционного списка. Сайт, сертификаты на кабели, компания в Кыргызстане - все это касается компаний, в которых я не являюсь ни участником, ни должностным лицом и никак с ними не связан, это примитивная манипуляция и подмена фактов", - утверждает он.

Вадим Розенштейн (фото: WR Chess)

"Агент влияния России" - ложь без фактов?

Ярлык "агента влияния России" Розенштейн называет ложью, за которой нет ни одного факта.

"Я никогда не получал и не выполнял поручений российских властей. Мою кандидатуру поддержал Немецкий шахматный союз. Я публично говорил, что решения Спортивного арбитражного суда по ФШР должны выполняться немедленно", - сказал он.

ФШР в этих выборах не голосовала: ее членство в ФИДЕ приостановлено.

О компании "ВР Рус" и бизнес с Россией

Розенштейн также отрицает связь с российской компанией ВР Рус и отмечает: сам рассказал об этом Deutsche Welle.

По его словам, он не участвует в управлении этим юридическим лицом, которым сейчас занимается внешний управляющий, и не получает от него дивидендов, а официально выйти из состава его участников пока невозможно без разрешения правительственной комиссии РФ.

"У нас в WR Group действует запрет на ведение бизнеса с Россией. Компании группы не заключают контракты с российскими контрагентами, а ранее подписанные договоры были выполнены в полном соответствии с законодательством ЕС. Сегодня WR Group работает более чем на 70 рынках по всему миру, однако из всей этой географии авторы публикаций намеренно манипулятивно выбирают только Россию - единственный фрагмент, позволяющий выстроить нужную им картину", - добавляет предприниматель.

Сделка по ввозу итальянской обуви Розенштейн называет самостоятельной коммерческой операцией российской компании, к которой германские структуры WR Group отношения не имеют.

История с якобы поставками для "НОВАТЕКа", говорит он, тоже "абсолютная выдумка", потому что Розенштейн "никогда напрямую с этой компанией не работал".

"Все заказы компании группы получали от европейских партнеров и предоставляли им логистический сервис, раньше я уже публиковал доказательства этого. И самое главное, все это касается событий 2019-2021 годов, а подается так, будто происходит прямо сейчас. Тогда эти поставки соответствовали действующему законодательству, а в 2021 году были прекращены. С владельцами этих компаний я лично не знаком", - добавляет он.

Причину атак Розенштейн видит в заказе против него, который за деньги выполнил "один известный медийщик", также якобы взявшийся за деньги дополнительно снять санкции с Турлова.

"Я родился в Украине, в Житомирской области в еврейской семье, я гражданин Германии. И по непонятным мне причинам именно в Украине меня обливают грязью, тогда как некоторые Турлову, который родился в Москве и продолжает там активно вести бизнес, наоборот, воздает хвалу, несмотря на то, что Украина сама ввела против него санкции", - говорит Розенштейн.

Выборы в ФИДЕ и Подоляк в команде Турлова

Отдельно Розенштейн обращает внимание на появление в команде Турлова Михаила Подоляка, в сентябре принявшего предложение нового президента ФИДЕ войти в его команду. Федерация шахмат Украины назвала этот шаг рейдерством.

"Сегодня после выборов мы четко видим: Турлов полностью сохранил команду и влияние Дворковича", - говорит Розенштейн.

Турлов сначала собирался баллотироваться в заместители Дворковича и выдвинулся только после того, как санкции ЕС сделали их тандем невозможным. Заместителем Турлова стал Вишванатан Ананд, бывший заместитель Дворковича.

"Скажу больше! Позор, что сегодня ФИДЕ руководят Турлов и Подоляк, абсолютно не умеющие играть в шахматы. Я готов в любой момент сесть с каждым из них за доску и показать, кто они на самом деле", - говорит основатель WR Chess.

Розенштейн уверен, что вопрос о руководстве ФИДЕ еще не закрыт.

"Я не признаю результаты выборов, поскольку считаю, что Турлов и Пейн нарушили пункт 9.7 избирательных правил ФИДЕ, который четко запрещает кандидатам действия, сотрудничество или сговор с намерением обмануть или манипулировать результатом голосования (Турлов и Малкольм Пейн имели отдельную договоренность, которую обсуждали еще до выборов и подтвердили после первого тура голосования. По словам Розенштейна, эта договоренность могла нарушать избирательные правила ФИДЕ - Ред.). Я обратился с жалобами в комиссию по этике", - комментирует Розенштейн.

Он также уверен, что "независимо от результата рассмотрения жалоб, относительно Турлова вскоре будут введены американские и европейские санкции".

"Поэтому я убежден, что новые выборы главы ФИДЕ состоятся в ближайшее время", - резюмировал Розенштейн.