Разочаровали разработчиков: ТОП-5 провальных моделей автопрома

Не вдаваясь в технические и маркетинговые подробности, скажем, что провальными эти модели считаются из-за того, что они не имели тех продаж, под которые создавались. Хотя некоторые из этих машин пользовались определенным спросом и оставались на конвейере довольно долго.

NSU Ro80 (1967 - 1977 гг.)

Немецкий производитель создал этот модного стиля седан ради двигателя нового типа - роторно-поршневого, так называемого мотора Ванкеля. Именно благодаря ему модель была признана "Европейским автомобилем года-1968". Машина получилась действительно интересная - отличалась выдающейся для 1960-х максималкой в 180 км/ч, и кроме роторного мотора объемом 0,995 л (113 л.с.) имела передний привод, полуавтоматическую трансмиссию, реечное рулевое управление и дисковые тормоза на всех колесах. Однако погубил машину именно двигатель, который оказался недолговечным и ненадежным, так как требовал капремонта каждые 50 000 км пробега, да еще и чрезмерно потреблял топливо. Из-за этого, например, в Великобритании Ro 80 мелкими сериями переделывали под обычный поршневой двигатель Ford V4, который хоть и с трудом, но помещался в тесное подкапотное пространство машины. Несмотря на то, что производили NSU Ro80 аж десять лет, было выпущено всего 37 204 автомобиля. В наше время каждый экземпляр с родным Ванкелем под капотом ценится, как говорится, на вес золота.

Isuzu VehiCross (1997 - 2001 гг.)

По сути нетипичная машина, концепция которой время от времени приходит в голову идеологам то одной, то другой марки. Японцы задумывали свой VehiCross как мощное роскошное авто с широкими внедорожными возможностями. Тем не менее, машина опередила свое время, ведь в конце 1990-х в этом узком сегменте господствовали немногочисленные консервативные "кубики" от Mercedes. А удивительный японец хоть и имел кондовую рамную архитектуру, двигатель V6, коробку-автомат с раздаткой и дифференциал с автоматической блокировкой, в дополнение мог похвастаться действительно комфортабельным салоном, спутниковой навигацией и камерой заднего вида (да-да, в 1997-м году!). Было выпущено около 1800 экземпляров, восемь из которых в начале XXI века попали в Украину.

Suzuki X90 (1995-1997 гг.)

Явно провокационная модель, смелость создателей которой можно объяснить разве что тем, что в основе ее лежала уже готовая и вполне успешная модель Suzuki Escudo/Vitara. Идея впечатляющая и теперь: рама, двухместный салон, трехобъемный кузов купе, но со съемной крышей, и все это - на высоком дорожном просвете да еще и на полном приводе! И полный привод бескомпромиссный, с полноценной "раздаткой" и пониженным рядом передач. Публика, вероятно, была в шоке, потому что продажи оказались провальными - даже в склонной к автомобильным извращениям Америке продали всего 7000 штук. Всего выпустили около 9000 экземпляров, распродать которые не могли еще два года после прекращения производства, и не очень помогло продажам даже снижение цены на четверть. Интересно, что несколько таких машин в свое время катались и по Украине.

Citroen C6 (2005 - 2012 гг.)

Это была очень красивая машина с роскошным салоном и комфортабельной ходовой частью. Выдающийся дизайн дополнялся выдающимися техническими характеристиками, однако этот большой "Ситроен" не имел главного - статуса. А без этого в бизнес-классе никак нельзя, каким бы красивым и насыщенным девайсами ты бы ни был. Короче говоря, эту однозначно достойную модель публика не оценила, и производитель ограничился тиражом менее чем в 24 тысячи экземпляров. В нашей стране официальные дилеры продали аж около десяти экземпляров Citroen C6, и сегодня на дорогах их не видно. Не исключено что они уже перешли в разряд коллекционных ценностей.

Renault Avantime (2001 - 2003 гг.)

А это еще один концептуальный просчет - попытка создать люксовый автомобиль в удобном формате минивэна. Точнее сказать, это просчет не в концепции, а во времени, ведь европейские богачи тогда оказались еще не готовы к такому лицу престижа. Показательно, что несколькими годами позже эту нишу более удачно атаковал немецкий Volkswagen Multivan. Между тем, Renault Avantime фактически был моделью, которая относилась сразу к нескольким классам, хотя слова кроссовер тогда еще не изобрели. "Авантайм" сочетал черты комфортабельного купе (мало дверей и пассажирских мест), компактвэна (интерьер с высоким потолком) и фан-кара для молодежи (двигатель V6 на 207 л.с. и нетривиальная внешность). Тем не менее, микс получился слишком сложным, и французы выпустили всего 8,5 тысяч "Авантаймов".

Коротко

То, что упомянутые здесь машины не оправдали ожиданий своих создателей, понятно. Но с сегодняшней точки зрения некоторые из этих машин имеют успех, хотя и не в таких широких кругах потребителей. Часть этих моделей как минимум останутся в истории из-за своих определенных неординарных качеств - нетипичной концепции, самобытного дизайна, смелых технических решений и так далее. Как ни странно, именно эти изюминки много лет назад стали причиной рыночного провала моделей.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild, L`Automobile и Motor.