Разбомбили прибывших и взяли в кольцо. Оккупант рассказал о ситуации у Кременной

Российский военнослужащий рассказал в разговоре со знакомым, что ВСУ постоянно обстреливают их позиции у Кременной. Армия РФ несет значимые утраты.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По его словам, недавно на их позиции привезли 175 новобранцев из Москвы. Однако их позиции не были готовы к такому количеству людей, и после обстрела в живых осталось около 90 россиян.

"Привезли три БТРа со 175 добровольцами на одну позицию. Нас как распетрушило... осталась сотка, если не 90. У меня курточка - это сплошной дуршлаг, я не понимаю, как мне вчера повезло. У новоприбывших офицер тоже мобик *банутый какой-то, он взял их, короче, в ряд поставил по 5 метров друг от друга... ни окопов... у каждого по магазину. Наши-то панику не хотят раздувать", - рассказывает оккупант.

Он также говорит, что их позиции у Кременной находятся под постоянным обстрелом и вскоре ВСУ возьмет их в кольцо.

"У них сейчас просто идут батальонами, эшелонами. Завтра Кременной, послезавтра, конец придет вот этому поселению, они все уже в кольцо взяли", - говорит россиянин.

Оккупант рассказывает, что они не должны были стоять на первой линии, тем более быть в составе штурмовой бригады. Однако руководство не учитывает это и бросает в бой.

Ситуация в Луганской области

В настоящее время большая часть Луганской области все еще находится под контролем россиян. Они не оставляют попыток полной оккупации региона.

Украинским военным удалось осуществить контратаку возле Белогоровки под Кременной. При этом 19 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Кременной.

Также украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.

Напомним, бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины вступили в неравный бой с российскими военными недалеко от Кременной.

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