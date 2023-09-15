RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для разблокирования портов Украине нужно наращивать военную мощность в море, - эксперт

Фото: для разблокирования портов Украине нужно наращивать военную мощность в море (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Для полного разблокирования наших собственных портов и возобновления свободного экспорта всех групп товаров, Украине необходимо наращивать военную мощность и предоставить судоходцам государственную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Украинского института политики Руслана Бортника.

"Россия экспортирует через Черное море в десятки раз больше товаров и услуг, чем Украина, и для нее этот канал более важен. Но все-таки сейчас Россия сохраняет доминирующие возможности в регионе Черного моря, и у нее есть возможности серьезно препятствовать любому украинскому экспорту". через этот регион. В то же время, как наши возможности препятствовать российскому экспорту меньше, хотя они также есть. Поэтому, с экономической точки зрения, свободное функционирование в Черном море России выгоднее", - пояснил Бортник.

Он подчеркнул, что сейчас Россия не может заблокировать работу наших портов, но она может разрушать инфраструктуру и создавать условия, при которой коммерческая целесообразность плавания отсутствует. Поэтому для возобновления судоходства необходима государственная поддержка.

"Полноценное функционирование возможно только в случае государственной поддержки - если кто-то профинансирует и возьмет на себя все риски. Надо, чтобы дал судовладельцам полноценные гарантии по страхованию. А речь идет о десятках миллиардов долларов. Это большие суммы! Украина полноценно взять на себя эти риски не может. А западные наши партнеры пока с этим не спешат", - говорит эксперт.

В то же время, он акцентировал: наращивание военной мощи в черноморском регионе поможет Украине добиться от РФ смягчения требований, ведь тогда наши силы станут равными.

"Сейчас Россия считает, что Украина не может создать серьезные проблемы для российских логистических путей. Поэтому в обмен на открытие украинских логистических путей она требует снятия санкций с "Россельхозбанка", с ее торговли удобрениями и прочее. Но если Украина будет способна нарастить военную мощность на Черном море и создать аналогичную ситуацию для российских черноморских портов - очевидно, что российские требования будут меньше и мягче", - резюмировал Бортник.

На днях силы ГУР вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". В ходе операции спецназу удалось захватить запас вертолетных боеприпасов и станцию "Нева", которая может контролировать движение кораблей в Черном море.

Ранее эксперты говорили, что успешные атаки на флот России свидетельствуют о развертывании украинского "морского фронта", и они уже стали проблемой для россиян: страхование их кораблей значительно подорожало.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
порт