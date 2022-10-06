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Разблокировка портов для экспорта металла - это 600 миллионов долларов ежемесячно, - ICC Ukraine

Фото: разблокировка портов для экспорта металла - 600 миллионов долларов ежемесячно (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина нуждается в разблокировании портов для экспорта металлопродукции, поскольку это даст валютные поступления, а соответственно поможет обеспечить макрофинансовую стабильность страны и укрепить курс гривны, а также обеспечить работой сотни тысяч украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова.

"Блокада портов приводит к тому, что металлургические предприятия, ГОКи вынуждены сокращать производства. Возобновление объемов экспорта позволит увеличить объемы производства. Это поступление в бюджет, работа для людей, решение социально-экономических проблем целых регионов", - подчеркнул Щелкунов.

По его словам, железнодорожные коридоры не могут обеспечить экспорт металлургической продукции в полном объеме.

Кроме того, тарифы на перевозку по железной дороге делают украинскую продукцией вообще неконкурентной на мировом рынке. Кроме того, от экспорта Украина получала бы сотни миллионов, которые помогли бы в стабилизации курса гривны.

"Объемы потенциального экспорта металлопродукции эксперты оценивают в 600 млн долларов ежемесячно. Мы видим, какой тяжелый проект бюджета на следующий год. Страна крайне нуждается в дополнительных поступлениях. Также это валюта, которая заходит в Украину не по кредитным программам. Это весомая поддержка макрофинансовой ситуации и гривны", - подчеркнул Щелкунов.

Он также сообщил, что вопрос о разблокировании морских портов для экспорта металла активно поднимает заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка. Также об этом шла речь во время визита Генсека ООН в Украину.

"Со своей стороны ИСС Ukraine во время встреч с зарубежными партнерами также поднимает эту тему. Мы понимаем, что это трудно. Но шаг за шагом должны идти к тому, чтобы создать мощную мировую поддержку в этом вопросе и совместно давить на врага, чтобы добиться открытия портов для украинской металлургии", - резюмировал Щелкунов.

Напомним, ранее в "АрселорМиталл Кривой Рог" заявили, что без разблокирования морского экспорта Украина может потерять промышленность, ведь она никогда не будет работать в полном объеме.

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