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Разблокировка портов поможет ферросплавной отрасли возобновить производство, - эксперт

Фото: разблокировка портов поможет ферросплавной отрасли возобновить производство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Разблокировка портов позволит предприятиям ферросплавной отрасли уменьшить логистические затраты, решить сложности с экспортом готовой продукции и сделать возможным поставки импортного сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергея Кудрявцева.

По его словам, в прошлом году отрасль сократила производство по меньшей мере на 30% - в том числе из-за блокирования морских путей. Ведь почти 80% ее экспорта в довоенное время проходило именно через порты.

Как известно, в 2021 году объемы украинского экспорта достигали 68 млрд долларов. Этот экспорт держался на трех китах, которые обеспечили более половины выручки: черные металлы + руда - 21 млрд долл., зерновые - 12,34 млрд долл., растительные и животные жиры (главным образом, подсолнечное масло) - 7 млрд дол. В 2022 году эти показатели значительно упали: Украина недополучила почти 14 млрд дол. валютной выручки из-за сокращения экспорта металла и руды

Напомним, ранее представители бизнеса обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе и разблокировать украинские порты.

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