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Разблокирование портов даст огромный толчок для развития экономики Украины, - эксперт

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Понедельник 06 февраля 2023 15:09
Разблокирование портов даст огромный толчок для развития экономики Украины, - эксперт Фото: разблокирование портов даст огромный толчок для развития экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Металлургическая отрасль из-за войны получила тяжелейший удар и пребывает в глубоком кризисе. Решением, которое поможет отрасли восстановиться, может стать разблокирование морских портов для экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

"Если бы меня попросили выделить одну меру, которая могла бы спасти отрасль - это разблокировка морских портов. Поэтому правильно об этом заявлять на международной арене: речь идет об экономической выживаемости и нас, и партнеров, с которыми мы работаем. Но еще это вопрос для всей отрасли", - заявил Каленков.

По его словам, если порты разблокируют, Украина будет получать дополнительно от экспортных продаж металлопродукции 8 миллиардов долларов, что снимет нагрузку на валютный курс.

"Но кроме того, продажа товара на эти 8 миллиардов долларов – это загрузка железной дороги, загрузка портов, уплата десятков миллиардов гривен налогов, и т.д. То есть, по мультипликационному эффекту это создаст огромный толчок всей экономике! Поэтому в этом году, я думаю, важнейшая задача нашего внешнеэкономического блока - убедить наших партнеров, что экспорт других гражданских грузов, кроме аграрки, - такой же важный гуманитарный вопрос и для Украины, и для всего мира. Поэтому очень большая надежда, что все-таки в этом направлении будут подвижки", - резюмировал Каленков.

Напомним, ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна через морские порты, включив в него возможность отгрузки стали.

Также президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявлял, что необходимо добиться разблокирования морских портов и расширения номенклатуры экспорта на все виды продукции, которые производятся в Украине.

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