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Разблокировка экспорта металла через порты критически важна для экономики, - нардеп

Фото: разблокировка экспорта металла через порты критически важна для экономики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Разблокировка морских портов для экспорта украинской металлопродукции - направление стратегическое и крайне важное, ведь оно даст стране валютную выручку, которая сейчас необходима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Людмилу Буймистер.

"Это направление для Украины - стратегическое и критическое, поэтому сейчас силы нашей демократии должны быть сконцентрированы на том, чтобы разрешить экспорт нашей продукции через порты. Конечно, это непросто - учитывая, какое давление оказывало все международное сообщество, чтобы добиться соглашения на зерно. Но делать это однозначно нужно", – подчеркнула нардеп.

Она напомнила, что Украина испытывает большие проблемы с валютными поступлениями, которые ранее формировались на средства стратегического экспорта. Кроме того, в следующем году бюджет будет иметь значительный дефицит. Сейчас для Украины критически важно активизировать экспорт.

"Сейчас каждая копейка, которую Украина может заработать – очень важна. На следующий год в проект бюджета заложен наибольший дефицит за всю историю – порядка 18 млрд долларов! Поэтому сейчас крайне важна валютная выручка от стратегического экспорта", – пояснила Буймистер.

Напомним, ранее железорудные комбинаты Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом помочь в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции.

Как говорится в их открытом письме, возобновление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов, а также страна будет получать более 600 миллионов долларов валютной выручки ежемесячно.

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