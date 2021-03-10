"Рівнегаз" уклав понад 2 тисячі договорів на обслуговування газових мереж

У 2020 році 2146 юридичних осіб та ОСББ уклали договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж з АТ "Рівнегаз".

Юридичні клієнти АТ "Рівнегаз" дбають про вчасне обслуговування газових мереж і прагнуть до безпечного користування природним газом. У компанії зазначають, що менш відповідальними споживачами є власники багатоквартирних житлових будинків.

"АТ "Рівнегаз" - надійний партнер у наданні послуг з газифікації та технічного обслуговування газорозподільних мереж. Споживачі, які розуміють складність комплексного обслуговування газової системи, обирають фахівців нашої компанії, які забезпечують безаварійну експлуатацію газових мереж та виконання ремонтних робіт будь-якого рівня складності. Вартість послуг для кожного клієнта розраховується індивідуально, залежно від протяжності мереж, кількості приладів, їх типу, періоду обслуговування" - коментує технічний директор компанії Олександр Климчук.

Фахівці АТ "Рівнегаз" звертають увагу на те, що відсутність планових робіт з технічного обслуговування у багатоповерхівках, призводить до аварійності мереж. Щоб попередити несправності та безпечно споживати газ, радять укладати договори на технічне обслуговування.

"Відповідно до чинного законодавства, відповідальність за технічне обслуговування систем газопостачання, покладено на власників, співвласників та орендаторів будівель. Після підписання договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, відповідальність за безпечну експлуатацію переходить до підрядної організації", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що для отримання консультацій або укладання договору з газовою компанією, споживачі природного газу Рівненської області можуть звернутися до 104ua Клієнтського простору (центри обслуговування клієнтів) АТ "Рівнегаз" за місцем проживання, або зателефонувати у контакт-центр: (0362) 46 11 04.