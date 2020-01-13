"Рівнегаз": вперше за 4 роки для компанії переглянуто тариф

З 1 січня 2020 року новий тариф на послуги з розподілу природного газу для споживачів Рівненської області становить 1 грн без ПДВ. І хоча рішення НКРЕКП про підвищення тарифу є прогресом за останні кілька років, він не покриває витрати підприємства. Про це повідомляє прес-служба АТ "Рівнегаз".

"Через заморожені з 2016 року тарифи АТ "Рівнегаз" за останні 3 роки отримало збитки в розмірі 300,4 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що затверджений державним регулятором 24 грудня 2019 року тариф для АТ "Рівнегаз" покриває лише 77% від собівартості доставки газу споживачам регіону. У компанії вважають, що таке рішення державного регулятора призведе до того, що в 2020 році збитки АТ "Рівнегаз" складуть в межах 51,2 млн гривень.

"Новий тариф має частково вирішити одну з головних проблем підприємства: низький рівень заробітної плати, через що дефіцит кваліфікованих кадрів складає майже 9%. Водночас через збитковий тариф АТ "Рівнегаз" не може розраховуватись за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС – АТ "Укртрансгаз", - говорить фінансовий директор АТ "Рівнегаз" Віталій Зубейко.

За словами прес-служби, економічно не обґрунтований тариф не дозволяє АТ "Рівнегаз" закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу і автоматично створить фінансовий тягар для всієї системи транспортування газу до споживачів. "Це створює загрозу штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС", - йдеться у повідомленні.

АТ "Рівнегаз" вважає доцільними подальші послідовні дії з боку державного регулятора для затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл газу, оскільки "розроблений НКРЕКП проект тарифу, не вирішує проблему нарощення боргів, та, на наш погляд, потребує вдосконалення".