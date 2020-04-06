"Рівнегаз": рівень розрахунків за доставку в березні зменшився на 13%

З початком карантину в Рівненській області на 13% впав рівень розрахунків за послуги газопостачання. Про це повідомляє прес-служба АТ "Рівнегаз".

"В умовах карантину, коли сім’ї знаходяться вдома і цілодобово користуються газом та іншими комунальними послугами, важливість безвідмовної роботи всієї критичної інфраструктури зросла в рази. Працівники АТ "Рівнегаз" роблять все, щоб забезпечити безперебійне і безаварійне газопостачання, сподіваючись на розуміння і підтримку споживачів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що АТ "Рівнегаз" поділяє позицію про зупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати, щоб у такий спосіб допомогти споживачам, пережити карантин. Також запроваджено мораторій на припинення доставки газу споживачам, які мають заборгованість за послуги. Однак, цю послугу необхідно принаймні відразу після закінчення карантину.

За словами прес-служби, в цих обмежених умовах клієнти АТ "Рівнегаз" мають всі можливості оплатити рахунки за доставку під час карантину дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот.

"Для споживачів АТ "Рівнегаз" екстрено розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично згенерувати Особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067 01-01-104 і повідомити оператору номер особового рахунку (він є у квитанції кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього. Це дуже зручно для споживачів" - говорить комерційний директор АТ "Рівнегаз" - Віктор Осницький.

В компанії також нагадали, що щоденно 24 години на добу 7 днів на тиждень газовики продовжують виїжджати та локалізовувати витоки газу, ремонтувати газопроводи, обслуговувати газорегуляторні та шафові регуляторні пункти, які понижають та підтримують необхідний тиск в мережах, а також дистанційно надавати послуги споживачам. Проводиться уся необхідна робота, щоб під час карантину у домівках споживачів був газ. Зараз фахівці АТ "Рівнегаз", які нині працюють дистанційно, ведуть активну роботу з клієнтами компанії.

"Закликаємо споживачів по можливості сплачувати за послуги розподілу газу своєчасно. Адже ці кошти потрібні для забезпечення стабільної діяльності компанії, безперебійної роботи газорозподільної системи краю та оплати праці газовиків. Споживачі оперативно можуть завантажити рахунки для оплати послуг доставки в особистих кабінетах на сайті 104.ua та у viber-бот", - йдеться у повідомленні.