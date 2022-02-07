"Рівнегаз" сплатив майже 154 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

Також сплачено Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 54,6 млн гривень.

"Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплаті податків, дбаючи про своїх працівників та громади області, – зазначив голова правління АТ "Рівнегаз" Павло Козюк. – Цього року ми започатковуємо низку довгострокових проектів. У партнерстві з місцевими громадами ми будемо реалізуємо освітні, екологічні ініціативи в рамках стратегії сталого розвитку".

В прес-службі зазначили, що у компанії розроблена і затверджена стратегія ESG, що передбачає реалізацію проектів та програм, які спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників компанії. Зокрема, в Освітньому просторі на базі "Рівнегазу" заплановані тренінги для працівників підприємства з використанням VR-технології.

У 2022 році АТ "Рівнегаз" продовжить реконструкцію газових мереж, що передбачає зменшення витрат газу до 5%.

"Для поліпшення клієнтського сервісу для майже 266 тисяч споживачів газу АТ "Рівнегаз" впроваджує сучасні технології. Завдяки розробкам у сфері штучного інтелекту, була впроваджена функція розпізнавання фотопоказників приладів обліку газу, переданих клієнтами за допомогою мобільного додатку 104.ua", - йдеться у повідомленні.