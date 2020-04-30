"Рівнегаз Збут" повертає кошти учасникам акції "Твоя енергонезалежність"

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Щоб отримати залишок коштів, необхідно написати заяву

ТОВ "Рівнегаз Збут" почав повертати залишки невикористаних коштів всім учасникам акції "Твоя енергонезалежність", яка тривала з жовтня 2019 по березень 2020 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Кошти можуть бути використані споживачами або для оплати поточного споживання, або бути перераховані на банківський рахунок. У прес-службі зазначили, що починаючи з 20 квітня в Особистому кабінеті на сайті 104.ua буде доступний функціонал, який дозволить направити ці кошти на оплату поточного споживання.

"Щоб отримати кошти на банківський рахунок необхідно направити на поштову чи електрону адресу нашої компанії office@rvgaszbut.104.ua заяву встановленого зразка або залишити підписану заяву в спеціальній скриньці, яка установлена на вході кожного з Центрів обслуговування клієнтів. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції "Твоя енергонезалежність" розміщений на офіційному сайті. Ми зможемо оперативно повернути кошти відразу як отримаємо вашу письмову заяву", - зазначив директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

За словами прес-служби, перевірити стан особового рахунку можна в будь-який момент на сайті 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за телефоном (0362) 48 90 04.

"Ми вдячні всім, хто взяв участь в акції і проінвестував свої кошти в створення власного запасу газу в опалювальний сезон 2019-2020 року. Це був важливий досвід і для нас, і для вас як споживачів, так як він дозволив вам бути впевненими в наявності газу і збереження стабільної ціни на нього протягом опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.