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"Рівнегаз Збут": рахунки за лютий не містять субсидії і підлягають повній оплаті

Новини » Енергетика    19.03.2019 - 19:56
"Рівнегаз Збут": рахунки за лютий не містять субсидії і підлягають повній оплаті
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Клієнтам компанії необхідно самостійно оплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги

ТОВ " Рівнегаз Збут" не враховує субсидії в рахунках за спожитий у лютому газ, тому оплачувати їх потрібно в повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З 1 березня запрацювала система монетизації житлово-комунальних субсидій. Клієнти "Рівнегаз Збуту", яким призначено державну допомогу для оплати спожитого газу, отримують її грошима у відділеннях "Укрпошти" та "Ощадбанку". А пенсіонери - через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. У зв'язку з цим "Рівнегаз Збут" не враховує субсидії в рахунках за спожитий в лютому газ. Тому клієнтам компанії необхідно самостійно оплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, всю інформацію про субсидії можна отримати в Головних управліннях соціального захисту населення. Зі свого боку ПАТ "Рівнегаз" і ТОВ "Рівнегаз Збут" консультують клієнтів за обсягами фактичного споживання газу, оплати та заборгованості.

"Ми підтримуємо монетизацію субсидій як крок, необхідний для демонополізації і створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. Єдиний ризик - через терміни введення нової системи є небезпека несплати рахунків. Може виникнути ситуація, коли споживачі стануть оплачувати тільки частину від повної суми, не використовуючи для цього отриману на руки субсидію, що призведе до зростання заборгованості", - сказав директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

Також зазначається, що оплатити за спожитий газ необхідно до 10-го числа місяця, якщо оплата по абонентській книжці. І протягом 5 днів з моменту отримання рахунку за газ.

"Зараз для споживачів природного газу Рівненської області представлені платіжні системи: iPay.ua, Portmone.сom, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії. Також швидко можна оплатити рахунки за газ за допомогою "Особистого кабінету" на сайті 104.ua, за допомогою паблік аккаунта 7104ua в Viber, в касах банків, відділень "Укрпошти" або через термінали самообслуговування", - йдеться у повідомленні.

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