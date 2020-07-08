"Рівнегаз Збут" розробив п’ятий онлайн-сервіс для клієнтів

ТОВ "Рівнегаз Збут" відкрив п’ятий онлайн-сервіс для побутових споживачів газу - чат-бот 7104ua у месенджері Telegram. Наразі онлайн-сервісами компанії користується близько 98 тисяч родин Рівненської області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Щороку онлайн-сервіси ТОВ "Рівнегаз Збут" стають все більш популярними серед клієнтів товариства. Особлива потреба в дистанційних можливостях, що дозволяють безконтактно отримати рахунок, оплачувати за газ, звіряти стан особового рахунку або отримати консультацію, виникла під час запровадженого в Україні карантину. Адже вони дають змогу значну кількість питань вирішувати швидко, в зручний для клієнтів час і безконтактним способом", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, кожного дня новими користувачами онлайн-сервісів стають близько 140 родин Рівненської області.

"ТОВ "Рівнегаз Збут" системно розробляє нові можливості для користувачів газу. Сучасний ритм життя викликає попит у суспільства на швидке вирішення питань та виконання певних дій у зручний час. Сервіси на 104ua ТОВ "Рівнегаз Збут" дають нашим клієнтам можливість вибору – користуватись тими сервісами, яким довіряють або вважають зручними для себе", - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Рівнегаз Збут" Тетяна Парфенюк.

У прес-службі зазначили, що чат-бот 7104ua у месенджері Telegram не вимагає додаткової реєстрації. Для швидкого переходу в чат потрібно лише в полі пошукової системи месенджеру ввести 7104ua та перейти до чату.

"До послуг споживачів ТОВ "Рівнегаз Збут" пропонує такі онлайн-сервіси: особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-боти Telegram 7104ua, Viber 7104ua, мобільні додатки 104Mobile, 104Mobile Light. Всі вони дають змогу: звіряти стан особового рахунку; отримувати електронний рахунок; контролювати зарахування оплати на особовий рахунок; дивитись історію платежів; здійснювати онлайн-розрахунки за спожитий газ", - йдеться у повідомленні.