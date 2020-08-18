"Рівнегаз Збут" відкриває підписку на другий сезон акції "Твоя енергонезалежність", з допомогою якої споживачі можуть заощадити кошти, купивши газ для опалювального сезону за акційними річним цінами.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Починаючи з 15 серпня і до 30 вересня 2020 економні українці можуть зарезервувати для себе будь-який обсяг газу за акційною літньою ціною і використовувати його з 1 жовтня поточного року по 31 березня 2021 року. Скористатися акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом усього періоду дії акції", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що в цьому році участь у акції буде для споживачів дуже актуальною, адже з 1 серпня було скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Скасування ПСО означає, що вартість блакитного палива відтепер буде формуватися за ринковими механізмами.

"Твоя енергонезалежність" пропонує економним українцям "приготувати сани влітку" і ще до початку опалювального сезону вирішити питання забезпечення своїх будинків природним газом", - йдеться в повідомленні.

Вартість газу для учасників акції буде такий:

4,49 гривень за кубометр - при укладенні договору у період з 15 по 31 серпня;

4,99 гривень за кубометр - при укладенні договору в період з 1 по 15 вересня;

5,49 гривень за кубометр - при укладенні договору в період з 16 вересня до 30 вересня.

"В акційній ціні не врахована вартість послуги за доставку газу, яка оплачується окремо. У минулому році вартість блакитного палива для учасників "Твоєї енергонезалежності" становила 5,99 гривень за кубометр. Укласти договір на участь в акції можна за телефоном Контакт-центру 067-01-01-104, в Центрах обслуговування клієнтів або у відділеннях "Рівнегаз Збут", - йдеться в повідомленні.