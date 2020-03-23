"Рівнегаз": регулятор встановив мінімальну плату за доставку газу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Нова ціна діятиме з 1 січня 2020 року

НКРЕКП затвердило мінімальний розмір плати за доставку. Рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців і які не користувались газом. Розмір мінімального платежу у Рівненській області становитиме від 3,9 до 31,4 гривень на місяць. Про це повідомляє прес-служба АТ "Рівнегаз".

6 березня Регулятор схвалив постанову 580, яка передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців;

домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

Розмір мінімальної плати, в залежності від наявності газового обладнання

Домогосподарство з газовою плитою 3,9грн Домогосподарство з плитою та газовою колонкою 12,6 грн Домогосподарство з автономним опаленням 31,4 грн

"Оновлені рахунки споживачі отримають в квітні місяці. Тим, хто вже сплатив по квитанціях в січні та лютому, здійснять перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу".

"Розмір мінімальної плати для домогосподарств, що використовують газ комплексно, розраховано з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку", - йдеться у повідомленні.