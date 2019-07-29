"Рівнегаз" продовжує безкоштовно встановлювати індивідуальні лічильники газу

АТ "Рівнегаз" до кінця року планує безкоштовно встановити понад 2,2 тис. індивідуальних лічильників. Наразі 99% споживачів області мають прилади обліку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Цього року індивідуальними лічильниками газу оснащуються помешкання, в яких встановлені тільки газові плити для приготування їжі та відсутній будинковий лічильник. Безкоштовне встановлення лічильників здійснюється відповідно до інвестиційної програми, яку щорічно затверджує НКРЕКП

"Ми не можемо поставити індивідуальний лічильник абоненту, який вже забезпечений будинковим обліком, а саме від таких споживачів надходить найбільше заяв, – розповідає комерційний директор АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький. - Складність монтажу приладів обліку також полягає в тому, що для встановлення всього декількох лічильників необхідно припинити газопостачання у всьому стояку. А відновити його можна тільки після повного обстеження всіх квартир".

Абонентам, які були відсутні дома в час встановлення приладів обліку, варто звернутися до центру обслуговування клієнтів із письмовою заявою на встановлення лічильника. У прес-службы також нагадали, що монтаж лічильників відбувається згідно із Законом України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

"Водночас через занижені норми споживання окремі абоненти відмовляються від встановлення індивідуальних лічильників у квартирі. Тому процес облаштування значно сповільнився". З початку року в області встановлено лише 309 побутових газових лічильники. Тих абонентів, які відмовляються від встановлення приладів обліку, переводять на граничні обсяги споживання. За останні два місяці цей непопулярний метод був застосований до 27 споживачів газу", - заявив Віктор Осницький.