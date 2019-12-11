"Рівнегаз": споживачів без лічильників переведуть на граничні норми споживання

АТ "Рівнегаз" активізувало роботу з встановлення безкоштовних лічильників газу побутовим споживачам. Впродовж 2019 року компанія встановила 325 лічильників. Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

"Споживачам, які досі споживають газ за нормами і користуються двома газовими приладами – плитою і колонкою, компанія направила 801 лист-попередження. У повідомленнях йде мова про те, що у разі відмови від встановлення лічильників газу за рахунок АТ "Рівнегаз", споживачів переведуть на граничні норми споживання газу, як того вимагає Кодекс газорозподільних систем", - йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що відповідно до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", Оператори ГРМ мають встановити лічильники газу для категорії споживачів "населення" у такі строки:

комплексно, у тому числі для опалення (для тих, хто користується опалювальним газовим котлом) - до 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі (для тих, хто використовує плиту і газову колонку) - до 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі (плита) - до 1 січня 2021 року.

"Перший етап АТ "Рівнегаз" реалізувало повністю. Певні труднощі виникли на другому етапі. Хоча терміни установки приладів обліку для тих, хто використовує плиту і газову колонку, вже минули, компанія не змогла повністю забезпечити їх лічильниками газу. Причина полягає в тому, що частина споживачів відмовляється від встановлення приладів обліку", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, це пояснюється тим, що наразі в Україні діють економічно необґрунтовані норми споживання газу – 10,5 куб. м на особу при наявності плити і колонки. Вони є нижчими за реальний обсяг споживання газу даною категорією, говорять у "Рівнегазі".

"Споживачі, які відмовляються від установки безкоштовних лічильників, вважають, що розраховуватись за нормою їм дешевше та вигідніше. Але відповідно до Кодексу газорозподільних систем, у разі відмови від установки лічильника газу за кошт компанії, їх буде переведено на граничні норми споживання – з 10,5 куб. м до 23,6 куб. м на одну людину. І ми маємо дотримуватись законодавства", - говорить комерційних директор АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

У компанії також наголошують, що відмова від установки газового лічильника за рахунок АТ "Рівнегаз" позбавляє можливості встановити безкоштовний лічильник пізніше. Споживачу доведеться згодом встановлювати лічильник вже за власний кошт. А якщо він цього не зробить, то згідно з положеннями Закону "Про комерційний облік газу" з 1 січня 2021 року газопостачання йому буде припинено.