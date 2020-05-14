"Рівнегаз": обсяги споживання газу на з початку 2020 року зменшилися на 10%

Загальний обсяг споживання газу у Рівненській області за чотири місяці 2020 року склав 185,2 млн куб. м, що на 9,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. про це повідомляє прес-служба АТ "Рівнегаз".

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів: бюджетна сфера використовувала менше газу - на 9,933 млн куб. м (18,7%), промисловість – на 2,8 млн куб. м (9,1%), а населення - на 14,4 млн куб. м (11,7%). Таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилася на фінансовому стані АТ "Рівнегаз" і здатності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"Обсяг споживання природного газу на Рівненщині за останні шість років скоротився на 30%. Однак, незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне і безаварійне газопостачання", - зазначив директор комерційний АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

У прес-службі зазначили, що водночас ускладнюють ситуацію борги за розподілений природний газ. "Оскільки єдиним джерелом фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби є кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу. Станом на 01.05.2020, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед АТ "Рівнегаз" у розмірі майже 34,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, з 2012 року споживання газу клієнтами АТ "Рівнегаз" постійно знижувалося. Так, в 2015 році споживання газу знизилося на 35,8%, в 2016 - на 27,3%. Загалом обсяг споживання газу впродовж останніх 6 років скоротився на 38,4%.