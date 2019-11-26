"Рівнегаз" інвестував у газові мережі регіону понад 30 млн гривень

З початку року обсяг інвестицій АТ "Рівнегаз" в газорозподільні мережі області склав 30,9 млн гривень. Станом на 1 листопада План розвитку компанії на 2019 рік виконаний на 90%. Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

"Основними статтями витрат стали заходи з реконструкції мереж, заміни непридатних лічильників газу та забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби компанії. На виконання плану розвитку замінено 3,7 тис. непридатних індивідуальних газових лічильників загальною вартістю 6,1 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, 16,1 млн гривень інвестицій в цьому році спрямовано на капітальний ремонт та реконструкцію мереж, на заміну газорегулюючого обладнання, що вже застаріло, та засобів захисту від корозії. Зокрема, проведено реконструкцію газопроводів середнього тиску протяжністю понад 5,2 км на суму 4,4 млн гривень, що становить 100% від загальної запланованої протяжності.

"Першочерговим завданням для АТ "Рівнегаз" залишається модернізація та реконструкція прокладених мереж, щоб вони відповідали запитам сьогодення. Водночас, це дасть змогу зменшити втрати газу та витрати на утримання системи", - говорить технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Ганжа.

У прес-службі додали, що для потреб аварійно-диспетчерської служби компанії придбані два автомобілі Renault Master загальною вартістю 1,5 млн гривень. Нова техніка забезпечує оперативне та якісне реагування на аварійні заявки споживачів, виявлення та усунення аварій на газорозподільних мережах.

"Також впродовж року замінено один газорегуляторний та три шафових пункти та 755 будинкових регуляторів тиску по всьому регіону. В цілому АТ "Рівнегаз" обслуговує 10,2 тис. км мереж, 1793 одиниць газорегулюючого обладнання (ГРП/ШРП), понад 55 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску", - йдеться у повідомленні.