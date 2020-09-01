"Рівнегаз": 19,4 тисяч боржників можуть залишитись без субсидії

Борги за доставку газу домоволодінь Рівненської області, які отримують субсидії та пільги, сягнули 3,1 млн гривень. Уже цієї осені ці майже 19,4 тисячі споживачів природного газу ризикують залишитися без субсидії чи пільги, а після завершення карантинних заходів – без розподілу газу до домівок.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Рівнегаз".

Загалом, на кінець серпня середній рівень розрахунків по Рівненській області складає 92%. За розподіл газу боргують 114 тисяч домоволодінь області. Загальна сума боргу становить 19,2 млн гривень. Серед них майже 20 тисяч споживачів, які жодного разу за 8 місяців не сплатили за послугу розподілу газу.

"Рівнегаз" уже надав списки споживачів структурним підрозділам з питань соціального захисту населення, у яких наявна заборгованість понад 3 місяці. У разі не оплати такої заборгованості житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься.

"На даний час через карантинні обмеження ми не застосовуємо санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу. Однак, під час карантину нема мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. Тож в умовах, що склалися, наше підприємство вдається до крайніх заходів, боржникам вже надіслано майже 4,5 тисяч досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу", - розповідає комерційний директор АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

АТ "Рівнегаз" звертається до споживачів з проханням розрахуватися за послугу розподілу газу та не доводити справу до суду, щоб уникнути додаткових витрат на вирішення спору.

"Водночас, дотримання платіжної дисципліни у розрахунках дасть змогу підприємству надавати якісну послугу щодо безперебійної та безпечної доставки газу до осель споживачів Рівненщини та своєчасно підготувати мережі до роботи у опалювальний період", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що сплатити за доставки газу можна дистанційно за допомогою онлайн-сервісів 104.ua. Для споживачів АТ "Рівнегаз" розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично зареєструвати особистий кабінет.

"Закликаємо споживачів сплачувати за послугу доставки газу вчасно. Ці кошти потрібні для забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу до кожної оселі споживачам Рівненської області", - йдеться у повідомленні.