RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Рівному затримали "наркобарона" за збут контрабандного кокаїну

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України викрила міжрегіональну банду, яка збувала контрабандний кокаїн. Лідер банди намагався втекти від співробітників спецслужби, але його затримали у Рівному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановила спецслужба, банда налагодила канал контрабандного ввезення в Україну кокаїну з країн Латинської Америки. Наркотики вони планували збувати оптом на території Рівненської та Волинської областей.

"Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл", - розповіли в СБУ.

Фото: у Рівному затримали "наркобарона" (ssu.gov.ua)

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та приміщеннями учасників банди та вилучили:

  • підготовлену до збуту партію наркотиків;
  • 3 одиниці вогнепальної зброї;
  • технічні пристрої для блокування радіосигналу;
  • гроші, одержані злочинним шляхом.

Організатору банди повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 14, ст. 2 ст. 305, частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі спецслужба встановлює всіх причетних до "наркобізнесу" для притягнення їх до відповідальності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРівненаркотикиЗадержаниеконтрабанда