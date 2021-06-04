В Рівному на вихідних запрацює центр масової вакцинації від COVID

Зазначається, що щеплення робитимуть мобільні бригади Центрів ПМСД Рівного. Вакцину можуть отримати особи, що виявили бажання вакцинуватись проти коронавірусної інфекції та записались на чергу для щеплення у сімейних лікарів чи через додаток "Дія".

Для того, щоб вакцинуватись, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон - у разі підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія".

"Щеплення (05-06.06.2021р.) проводитиметься вакциною CoronaVac, що схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім, хто пройшов повний курс щеплення", - написав мер.

Він запевнив, що медики вже активно комунікують із пацієнтами, які перебувають в очікуванні на вакцинацію.

Центр вакцинації діятиме 05-06.06.2021 на базі РОКЛДЦ ім. В. Поліщука (в актовому залі), за адресою: вул. 16 Липня, 36, з 9:00 до 21:00 год.