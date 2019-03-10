У Рівному в результаті лобового зіткнення автомобілей загинула жінка

Водій іншого транспортного засобу не постраждав

В Ровно сегодня, 10 марта, около 14:00 на улице Млиновская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и "ЗАЗ" в которой погибла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что по предварительной информации водитель автомобиля BMW, которым управлял 40-летний иностранец, во время движения со стороны Луцкого кольца, не предоставил преимущество в движении поворачивая налево автомобилю "ЗАЗ", что привело к столкновению.

"Пассажирка последнего, от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителя забрала скорая. Водитель “BMW” не пострадал", - сообщили в Нацполиции.

В настоящее время следователи и эксперты-криминалисты с патрульными полицейскими работают на месте происшествия для установления деталей. Водитель был отправлен для обследования на определение состояния опьянения.

Фото: место ДТП (rv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве автомобиль въехал в троллейбус, есть погибший и пострадавшие. Со слов водителя троллейбуса, остановившись на красный сигнал светофора, он почувствовал сильный удар в заднюю часть троллейбуса, от которого у троллейбуса вылетело стекло.