У Рівному стався вибух біля житлового будинку

Фото: вибух у Рівному (rv.npu.gov.ua)

Невідомий кинув у подвір'я гранату

У Рівному поліцейські встановлюють обставини вибуху гранати "РГД 5" на подвір’ї підприємця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління прес-служби поліції Рівненської області.

Так, сьогодні близько 02:40 до поліції надійшло повідомлення 60-річного рівнянина, що на території його господарства по вулиці Ботанічна стався вибух.

Фото: місце події

"За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що невідома особа, перебуваючи біля воріт обійстя, кинула гранату "РГД 5". Її уламки направили на експертизу. Також з місця події вилучили запал до боєприпасу", - сказано у повідомленні.

Зокрема, слідчо-оперативна група встановила, що внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, гаражні ролетні ворота та автомобіль Audi Q7, який був припаркований на подвір’ї.

"На момент злочину у будинку перебував підприємець та його дружина. Ніхто з них не постраждав. За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину", - поінформували у прес-службі поліції.

Нагадаємо, у дворі будинку 59-річного жителя Смиги Рівненської області, де 13 липня внаслідок вибуху загинули двоє малолітніх дітей, виявили склад боєприпасів Другої Світової війни.

Як писало РБК-Україна раніше, в Рівненській області в результаті вибуху невідомого предмету загинули двоє дітей 11 і 13 років. Інцидент стався у селищі Смига в суботу, 13 липня. У результаті вибуху в підсобному приміщенні загинули дві дитини - 13-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.