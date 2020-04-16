У Рівному триває побудова об'їзної в рамках "Великого будівництва" президента, - Голик

У Рівному триває масштабне будівництво Північної об’їзної, яка дозволить вивести з обласного центру транзитний транспорт й покращити екологічну ситуацію у місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Юрія Голика Facebook.

Як зазначає Голик, будівництво Північної об'їзної міста Рівне включено в національну програму "Велике будівництво", ініційовану президентом України Володимиром Зеленським.

Перша черга Північної об’їзної передбачає будівництво шестикілометрової ділянки від автодороги держзначення Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ – Ходоси – Кустин – /Н-25/ км 8+426.

Роботи веде білоруський підрядник - "ДСТ № 2, м. Гомель". Зараз на місці працюють 32 будівельні механізми підрядника. Після поліпшення погодних умов кількість техніки та людей буде збільшена.

За словами Голика, Північна об’їзна дасть можливість звільнити Рівне від транзитних автомобілів, що прямують по трасі М-06 з Житомира та Києва у напрямку Луцька та КПП Устилуг по трасі Н-22.

Далі планується реконструкція 4-кілометрової ділянки в селі Хотин до Рівнеазоту і ще поточний ремонт дороги від Рівнеазоту до траси Н-22.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що в цьому році "Укравтодор" побудує 9 об'їзних навколо великих міст. Серед них - об'їзні дороги навколо Дніпра, Львова, Житомира, Полтави, Рівного, Тернополя, Берегово, Дунаївців і Кобеляк загальною протяжністю 101,5 км.

Також триває проектування будівництва об'їзних навколо Хмельницького, Миколаєва, Білої Церкви, Борисполя, Чернівців, Кременчука, Одеси, Дубно та Стрия.