В Рівненській області заборонили полювання

Рада оборони Рівненської області заборонила полювання на території регіону. Рішення діятиме до припинення дії воєнного стану в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської області Віталія Коваля.
"Причина заборони, я думаю, зрозуміла. Сьогодні час захищати країну, а не отримувати "задоволення" в лісі. Хто хоче постріляти, запрошую до лав ЗСУ", - пише Коваль.
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