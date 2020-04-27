У Рівненській області виявили понад 10 нових випадків COVID-19

Ілюстративне фото (flickr)

Всього в області виявлено 551 випадок зараження

У Рівненській області станом на вечір понеділка, 27 квітня, лабораторно підтвердили 13 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік інфікованих варіюється від 45 до 71 року.

"У Рівненській області підтверджено 13 нових випадків захворювання COVID-19. Це:

9 жителів р. Рівному, 4 з Рівненського району (2 - с. Карпилівка і по одному з с. Зоря і смт Клевань)", - повідомив голова ОДА.

Таким чином в Рівненській області зареєстровано 551 випадок захворювання COVID-19. З них 14 летальних і 47 осіб одужали.

"Серед хворих COVID-19 - 125 медичних працівників, з них 88 з Рівненської обласної лікарні", - повідомив Коваль.

Він також додав, що на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 121 зразок, про результати яких він повідомить вранці.

Нагадаємо, в Харківському військовому госпіталі виявили спалах коронавірусу. Так, вірус підтвердили у 14 пацієнтів медустанови. При цьому наголошується, що кілька випадків хвороби протікають безсимптомно.

Крім того, в Херсонській області станом на вечір 27 квітня не було виявлено жодного нового випадку зараження COVID-19. За словами голови ОДА, за останню добу обласний лабораторний центр МОЗ провів 285 досліджень на виявлення коронавіруса методом ПЛР, при цьому жоден з них не показав позитивного результату.