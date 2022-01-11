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У Рівненській області лікаря підозрюють у незаконній виплаті 400 тисяч "ковідних" надбавок

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Рівненська область, Вівторок 11 січня 2022 15:54
У Рівненській області лікаря підозрюють у незаконній виплаті 400 тисяч "ковідних" надбавок Фото: у Рівненській області лікаря підозрюють у незаконній виплаті 400 тисяч "ковідних" надбавок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області повідомили про підозру головному лікарю одного із медзакладів. Його звинувачують у незаконних виплатах "ковідних" надбавок на понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

Встановлено, що чоловік упродовж квітня-червня 2021 року під час розподілу коштів, призначених для оплати праці медичних та інших працівників, які були зайняті на роботах з ліквідації COVID-19,безпідставно підписав накази.

Так, внаслідок чого були нараховані та виплачені доплати працівникам, які не залучалися до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 або підозрою на коронавірус. Таким чином державі завдано збитків на майже 437 тисяч гривень.

Слідчі повідомили про підозру 47-річному зловмиснику за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за частиною 2 статті 364 ККУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 (8500 грн) до 1000 (17000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


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