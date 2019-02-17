В Рівненській області на третину зросли онлайн платежі за газ

Сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем

В 2018 году более 50 тыс. клиентов ООО "Ровногаз Сбыт" рассчитались за газ через онлайн сервисы компании. Это на 30% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Специалисты "Ровногаз Сбыта" наладили работу сразу семи сервисов, с помощью которых клиенты компании быстро, из любого города, где есть интернет, часто даже без комиссий и всегда без очередей, могут заплатить за потребленный газ. Все расходы по запуску этих онлайн сервисов профинансировано "Ровногаз Сбыт", в то время как 90% средств за газ получает государственная монопольная компания", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас к услугам потребителей природного газа Ровенской области представлены платежные системы: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а также Ibox. Заплатить за газ онлайн можно непосредственно из Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104 Mobile, мессенджера Viber или с помощью обычного телефона через IVR.

"Сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком. Оплата коммунальных услуг онлайн осуществляется любыми платежными картами Visa и Master Card. Наличие и размер комиссии платежный сервис информирует клиента до совершения транзакции. После успешной оплаты на экране будет отображена квитанция, при желании ее можно распечатать, сохранить или переслать на указанный адрес электронной почты", - говорится в сообщении.

Средства поступят на счет поставщика газа уже в течение одного-двух дней.

"Наша компания предлагает клиентам ряд современных услуг, в т.ч. и дистанционные онлайн сервисы для расчета за потребленный газ. Имея банковскую карту и доступ к интернету или телефону, потребители могут выбирать для себя самый удобный дистанционный способ оплаты: без очередей и не выходя из дома", – говорит директор "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

Среди дополнительных возможностей такого онлайн сервиса, как Личный кабинет – информация о состоянии лицевого счета, история платежей и начисления по субсидии.